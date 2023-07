Bij jongeren tussen de 13 en 17 jaar is de afgelopen twee jaar een opvallende stijging te zien van het aantal doelbewuste overdoseringen. In het jaaroverzicht van 2022 van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) komt naar voren dat het aantal overdoseringen toenam met 37 procent ten opzichte van 2020. Ibuprofen of paracetamol werden het vaakst gebruikt.