Huizen in het aardbevingsgebied in Groningen moeten drie keer sneller worden versterkt om hier zoals beloofd in 2028 mee klaar te zijn. Deze oproep doet het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in zijn jaarlijkse voortgangsrapportage. De versterkingsoperatie is belangrijk voor de mentale gezondheid van de Groningers. De gaswinning gaat weliswaar naar nul, maar de hierdoor veroorzaakte aardbevingen gaan nog jaren door.