In de Tweede Kamer heerst scepsis en achterdocht over de verklaringen die Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren tijdens een hoorzitting geven over het begin van hun verkenning in maart 2021. Centraal staat een gesprek dat de twee voerden met toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. De partijen willen weten of en hoe zij daarin over Pieter Omtzigt, destijds een zeer kritisch Kamerlid voor het CDA, hebben gesproken.