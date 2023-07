Shell en ASML stonden maandag in de kopgroep van de AEX-index op het Damrak, die met winst begon aan de nieuwe beursmaand. Shell, dat vrijdag met een handelsupdate komt, steeg 1,5 procent en lijkt daarmee weinig last te hebben van de beschuldiging van activistengroep Global Witness dat het olie- en gasconcern nog altijd handelt in Russisch gas.