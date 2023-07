Milan Milutinovic, president van Servië rond de eeuwwisseling, is overleden op 81-jarige leeftijd, meldt de Servische omroep RTS. Hij werd in 1999 aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de oorlog in Kosovo, maar tien jaar later door het Joegoslavië-Tribunaal vrijgesproken.