In het Friese Bakkeveen op de grens met Groningen en Drenthe heeft zaterdagavond een brand gewoed in een gebouw van een evenementenlocatie waar op dat moment een bruiloft met zo’n honderd gasten werd gevierd. De brandweer meldt dat alle mensen in het gebouw aan de Jarig van der Wielen Wei op tijd naar buiten zijn gegaan. Ze zijn opgevangen in een ander pand van de locatie.