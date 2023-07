Het socialemediaplatform Twitter kampt zaterdag met een storing. Tienduizenden mensen wereldwijd melden sinds het begin van de middag (Nederlandse tijd) problemen met Twitter. Ook in Nederland worden sinds 13.00 uur storingen gemeld door duizenden mensen, met als hoogtepunt even na 17.00 uur, blijkt uit gegevens van Allestoringen.nl. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk.