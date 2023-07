De Curaçaose minister-president Gilmar ’Pik’ Pisas heeft zaterdag tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij op Curaçao in zijn speech gezegd dat de excuses van Nederland „een historisch moment markeren en een erkenning zijn van het leed en lijden in het verleden”. Hij roemde ook de roep om vergiffenis van de koning. „Dat waarderen we zeer.”