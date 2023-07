Beeldverhaal: Slavernijverleden soms tastbaar in de kerk

Het Nederlandse slavernijverleden staat ook op de kerkelijke kaart. De Gereformeerde Kerk was vanaf de zeventiende eeuw nauw betrokken bij alle door Nederlanders gecontroleerde overzeese gebieden en liet, behalve daar, ook in de Republiek haar sporen na. Zoals in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar de classis vergaderde en besluiten nam, soms met grote gevolgen voor het leven van slaven op andere continenten. De kerk zorgde er ook voor dat er op de handelsschepen –met tot slaaf gemaakten als lading– ziekentroosters en predikanten meevoeren.