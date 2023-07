Bij het stadhuis in een regenachtig Amsterdam hebben zich enkele honderden deelnemers gemeld voor de Bigi Spikri, een feestelijke optocht rond de herdenking van het afschaffen van de slavernij. Een flink deel gaat daarbij gekleed in traditionele kleurrijke kledij. De optocht, die wordt geleid door een brassband, begon even voor 11.00 uur.