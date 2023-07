Minister Carola Schouten heeft in een speech tijdens Keti Koti ervoor gepleit een „blijvend gesprek” te voeren over het Nederlandse slavernijverleden. Schouten zei dat in de Nieuwe Kerk in Middelburg, waar ze aanwezig is bij een herdenking van het slavernijverleden en de viering van de afschaffing daarvan, precies 150 jaar geleden.