ANWB: vijftien procent filegroei in eerste halfjaar 2023

De filezwaarte is flink toegenomen op de Nederlandse wegen. Dat concludeert ANWB op basis van de meest recente cijfers. Filezwaarte is het aantal kilometers file vermenigvuldigd met het aantal minuten dat een file er staat. In de afgelopen zes maanden nam die met 15 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in het pre-coronajaar 2019. De dagelijkse files keerden direct terug nadat de laatste coronamaatregelen eind maart vorig jaar werden ingetrokken, aldus de ANWB.