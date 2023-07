Het Britse was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft weer een Nederlander aan het roer. Hein Schumacher is per 1 juli aangetreden als nieuwe topman van het bedrijf achter merken als Dove, Knorr, Rexona en Magnum. Hij volgt de Brit Alan Jope op, die vorig jaar al had aangegeven met pensioen te zullen gaan.