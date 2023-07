Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn zeker 1311 mensen aangehouden in Frankrijk, meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken volgens de nieuwszender BFMTV. Eerder op zaterdagochtend sprak het ministerie nog van een kleine duizend arrestaties. In de hoofdstad Parijs werden 406 mensen aangehouden.