Meer dan 160 topbestuurders uit het internationale bedrijfsleven hebben in een open brief hun zorgen geuit over nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie (AI) die de Europese Unie zou willen invoeren. Die zouden de concurrentiekracht en onafhankelijkheid van Europa op het spel zetten. Onder meer bierbrouwer Heineken, autofabrikant Renault en vliegtuigbouwer Airbus horen bij de bedrijven die de brief ondertekenden.