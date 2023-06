De PvdA in Limburg heeft GroenLinks in de provincie „met pijn in het hart” losgelaten. Dat zei PvdA-Statenlid Aleida Berghorst vrijdag tijdens een debat over het coalitieakkoord. De PvdA gaat in Limburg regeren met BBB, VVD, CDA en de SP. Landelijk willen de PvdA en GroenLinks juist nauwer samenwerken. Zo vormen de partijen in de Eerste Kamer samen één fractie.