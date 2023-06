Mensen die rond de omstreden chemische fabriek van Chemours in Dordrecht wonen, praten op 11 juli met de directie van het bedrijf. Het gaat dan onder meer over een recente uitzending van het programma Zembla. Daarin werd gemeld dat water rond de fabriek is verontreinigd met het giftige PFAS. Het bedrijf zou al in de jaren 80 hebben geweten dat de gebruikte PFAS-variant schadelijk was.