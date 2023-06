Rinke Terpstra, een van de dodelijke slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht, is vrijdag postuum geëerd voor de hulp die hij anderen bood op 18 maart 2019. Terpstra’s nabestaanden namen hiervoor vrijdagmiddag een koninklijke onderscheiding in ontvangst uit handen van burgemeester Sharon Dijksma. Het gaat om een zilveren erepenning.