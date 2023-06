Buitenlanders zijn dol op Utrechtse visdeurbel

De digitale visdeurbel bij de Weerdsluis in Utrecht is in het buitenland nog populairder dan in Nederland. In het afgelopen paaiseizoen van de vissen hebben 464.000 Duitsers en 137.000 Amerikanen naar de onderwaterbeelden van de deurbel gekeken en soms ook aangebeld. Er waren naast 131.000 Nederlandse kijkers ook veel gebruikers uit Groot-Brittanië, Oostenrijk, Zwitserland en Canada. In totaal is 105.000 keer aangebeld om vissen door de sluis te laten zwemmen, zeggen de gemeente Utrecht en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, die de visdeurbel samen hebben bedacht.