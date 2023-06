Heijnen hoopt volgende week op maatregelen tegen agressie bij NS

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) gaat volgende week opnieuw samen met staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan tafel met NS om te praten over de toenemende agressie in treinen. Dat deden ze al eerder, maar volgende week donderdag hoopt ze „een stap te hebben gezet om tot maatregelen te komen. Maar we moeten eerst kijken waar precies behoefte aan is en wat we kunnen bieden”, zei Heijnen voorafgaand aan de ministerraad.