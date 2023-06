Techbedrijven zetten Nikkei op verlies in gemengde regio

De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag omlaag onder aanvoering van de Japanse techbedrijven. Beleggers namen wat winst op de laatste dag van de sterke beursmaand juni. Een daling van de Japanse industriële productie in mei zorgde daarbij voor enige koersdruk. Ook waarschuwde de Japanse minister van Financiën voor een te grote waardedaling van de Japanse yen. De Japanse munt staat onder druk ten opzichte van de Amerikaanse dollar omdat de Bank of Japan in tegenstelling tot andere grote centrale banken de rente nog niet heeft verhoogd.