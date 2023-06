Polen en Hongarije blokkeren conclusies op de EU-top van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel over het migratiebeleid in de Europese Unie, zeggen EU-bronnen. De premiers van de twee ex-Oostbloklanden vinden de onlangs overeengekomen afspraken over onder meer het opvangen van asielzoekers aan de buitengrenzen van Europa en het overnemen van asielzoekers onacceptabel.