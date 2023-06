Je bent geel en rood, of oranje met veel groen en een beetje blauw. Bedrijven maken voor op de werkvloer steeds vaker gebruik van gedragstesten, waarbij kleuren iets zeggen over je dominante werkstijl. Een gele is mensgericht en houdt niet van al te veel regels, een blauwe wil structuur en is sterk analytisch. Wat heb je zelf aan zo’n test?