Kransen en minuut stilte voor slavernijverleden bij Mauritshuis

Bij het Mauritshuis in Den Haag zijn woensdag kransen gelegd om het slavernijverleden van de stad en van Nederland te herdenken. Ook werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Onder de deelnemers waren minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en de ambassadeur van Nigeria, het land waar veel tot slaaf gemaakten en hun voorouders vandaan kwamen. Het was de eerste keer dat in de hofstad officieel werd stilgestaan bij het slavernijverleden.