De Rotterdamse wethouder Vincent Karremans gaat zorgen dat er in de zomeravonden meer metro’s van en naar Hoek van Holland Strand gaan rijden. Hij doet dit op verzoek van de gemeenteraad na berichtgeving in lokale media dat de treinen en het perron in de avonduren bij mooi weer propvol zijn en mensen niet meekunnen, omdat er te weinig ritten in de huidige dienstregeling staan.