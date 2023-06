Oppositie Gelderland bezorgd om koers nieuw provinciebestuur

PvdA, GroenLinks, D66, SP, Partij voor de Dieren, Volt en 50PLUS hebben tijdens een debat over het nieuwe coalitieakkoord in Gelderland hun zorgen uitgesproken over de koers van het nieuwe bestuur met BBB in de hoofdrol. Ze dienden samen een motie in tijdens een lang debat, waarin de oppositie met een brede waaier van kritiekpunten kwam. Ook vroegen partijen zich af of BBB wel de gehoopte vernieuwing gaat brengen in het Gelderse bestuur.