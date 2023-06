COA mag crisisnoodopvanglocatie in Heumen bouwen ondanks dassen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) begint donderdag met de opbouw van een crisisnoodopvang voor asielzoekers in het Gelderse Heumen bij Nijmegen. De voorzieningenrechter in Arnhem heeft woensdag bezwaren van de Stichting Das & Boom tegen deze locatie afgewezen. Op het terrein wonen beschermde dassen, maar de rechter vond dat onvoldoende reden om de crisisnoodopvang voor achthonderd asielzoekers tegen te houden. Een onderbouwing van dat besluit volgt over twee weken, aldus een woordvoerder van de rechtbank.