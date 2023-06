Het bedrijf Biomet is niet aansprakelijk voor bepaalde nadelen die mensen ervoeren nadat ze Metal-on-Metal (MoM)-heupprothesen van deze producent hadden gekregen. De rechtbank in Rotterdam stelde zeventien eisers in het ongelijk die vinden dat het om gebrekkige producten ging. Dat waren het niet, zo luidde het oordeel woensdag.