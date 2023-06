De tweede verdachte in de zaak rond de dood van de 9-jarige Gino is weer vrij. De man werd eerder opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Gino. Hij wordt echter niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Maastricht zei woensdag dat hij wel verdachte blijft in deze zaak.