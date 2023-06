Een groep van 26 Oegandezen klaagt bij een rechtbank in Parijs het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies aan vanwege vermeende schendingen van mensenrechten door grote olieprojecten van het bedrijf in Oeganda. Ze willen daarvoor schadevergoedingen. Tegelijkertijd waren er protesten van klimaatactivisten bij het kantoor in Londen van TotalEnergies over zijn projecten in Oeganda.