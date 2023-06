Moskou zegt alweer zaak rond muiterij Wagner in te trekken

De zaak rond de muiterij van de Wagner Groep wordt ingetrokken. Russische staatsmedia melden dat de FSB de zaak laat vallen omdat de „deelnemers hun acties gericht op het plegen van een misdrijf stopten”. Nadat het huurlingenleger onder leiding van Jevgeni Prigozjin tot 200 kilometer van Moskou was opgetrokken, staakte Wagner zaterdag de opstand. Eerder was er onduidelijkheid over de vervolging van de Wagner Groep en Prigozjin. Staatsmedia meldden maandag dat het onderzoek van de Russische inlichtingendienst naar de muiterij nog liep.