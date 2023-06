Op het Catshuis in Den Haag is topoverleg ter voorbereiding van de NAVO-bijeenkomst volgende maand in Vilnius. Belangrijke vragen die dan in Litouwen op tafel liggen, zijn het verzoek van Oekraïne om zodra de oorlog voorbij is lid te mogen worden van de NAVO en veiligheidsgaranties voor Kyiv zolang het geen onderdeel is van het bondgenootschap.