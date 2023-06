De Eerste Kamer kiest dinsdag een nieuwe voorzitter. Er hebben zich twee senatoren kandidaat gesteld. Naast Jan Anthonie Bruijn (VVD) heeft ook PvdA-senator Mei Li Vos dat gedaan. Bruijn was in de vorige periode voorzitter van de senaat en is nu tijdelijk voorzitter. Nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB), die met zestien zetels de grootste fractie in de Eerste Kamer is, is niet met een eigen kandidaat gekomen.