Biden beklemtoont dat VS niets met Prigozjin te maken hebben

De Amerikaanse president Joe Biden heeft beklemtoond dat zijn land of andere westerse mogendheden niets te maken hebben met de opstand van de machtige huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin het afgelopen weekeinde in Rusland. De boodschap was al in Moskou overgebracht aan het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken door de Amerikaanse gezant in Moskou. Minister Sergej Lavrov zei dat zijn land onderzoekt of westerse mogendheden of groepen of inlichtingendiensten er iets mee te maken hebben gehad.