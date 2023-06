Speciaalchemiebedrijf Corbion is maandag hard onderuitgegaan op de Amsterdamse beurs. De maker van onder meer voedingsingrediënten moest een kleine 11 procent inleveren nadat analisten van ING het koersdoel voor het aandeel flink hadden teruggeschroefd en hadden gewaarschuwd dat het bedrijf zijn doelstellingen voor 2025 waarschijnlijk niet zal halen. Corbion was de grootste daler in de MidKap.