Het is zeker niet uitgesloten dat de overheid meer camera’s gaat plaatsen om de uitstoot van Tata Steel in Velsen in de gaten te houden. De Noord-Hollandse gedeputeerde voor leefomgeving, milieu en gezondheid, Jeroen Olthof, zei dat in een debat met Provinciale Staten over onder meer vergunningen, toezicht en handhaving.