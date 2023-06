Prinses Alexia is blij dat ze niet in de schoenen staat van haar oudere zus Amalia. Terwijl Amalia’s toekomst grotendeels vastligt, valt er voor Alexia meer te kiezen. Maandag viert de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima een mijlpaal: ze is 18 jaar geworden.