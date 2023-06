Ondanks een noodverordening die de burgemeester van Velsen had afgekondigd voor het terrein van Tata Steel willen de autoriteiten de demonstratie die er nu is, zo goed mogelijk faciliteren. Honderden klimaatactivisten zijn zaterdag toch het terrein van het bedrijf opgegaan. Het terrein is verboden gebied door de verordening „maar het demonstratierecht is een groot recht”, aldus een woordvoerder van de gemeente zaterdag.