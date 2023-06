Tata Steel: binnendringen actievoerders is onverantwoord

Het binnendringen van Greenpeace-actievoerders op het terrein van Tata Steel in IJmuiden is „verboden, strafbaar en creëert risico’s voor henzelf, Tata Steel-medewerkers, omwonenden en het milieu”, reageert het bedrijf op de actie van demonstranten. Het bedrijf roept de actievoerders op om het terrein te verlaten. Klimaatactivisten betraden het terrein, ondanks een verbod daarop in de vorm van een noodverordening. Het bedrijf vraagt de demonstranten om veiligheid boven alles te stellen en noemt het onverantwoord het bedrijfsterrein te betreden, „terwijl voor het betreden van het terrein strikte veiligheidsvoorschriften gelden”.