Moskou voert noodtoestand in vanwege terroristische dreiging

De autoriteiten in de regio Moskou hebben een noodtoestand uitgeroepen gericht op de bestrijding van terrorisme. De veiligheidsmaatregelen worden verscherpt om mogelijke aanslagen te voorkomen. De maatregel volgt op de muiterij van huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin in het zuiden van Rusland. Volgens onbevestigde berichten wil Prigozjin naar Moskou optrekken. De hoofdstad ligt 950 kilometer ten noorden van Rostov, waar Prigozjin en zijn manschappen het militaire hoofdkwartier in handen zouden hebben.