De Verenigde Staten hebben eerder deze maand een bijeenkomst gehouden over kernwapens met functionarissen uit Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De kernmachten spraken over de risico’s van nucleaire wapens, maakte Washington vrijdag bekend. Dat deden ze in het kader van het non-proliferatieverdrag uit 1970, bedoeld om bezit en verspreiding van kernwapens te beperken.