Bierbrouwer Carlsberg heeft een akkoord gesloten over de verkoop van zijn Russische activiteiten. Veel over die deal blijft nog mysterieus. Zo maakt het Deense concern niet bekend wie de bedrijfsonderdelen koopt en voor welk bedrag. Volgens de Nederlandse topman Cees ’t Hart is de verkoopovereenkomst een „belangrijke mijlpaal” voor het bedrijf.