Vijlbrief zoekt maatregelen tegen blijvende bevingen Groningen

Staatssecretaris Hans Vijlbrief, die vrijdag aankondigde dat de gaskraan dit najaar officieel dichtgaat, zint op maatregelen om langetermijneffecten van de gaswinning in Groningen zoveel mogelijk te beperken. Het Staatstoezicht op de Mijnen gaat hier onderzoek naar doen, bevestigt de toezichthouder. Er zijn zorgen over het veld, omdat de kans op bevingen nog jaren blijven bestaan. De juiste technieken om dit te beperken ziet Vijlbrief nog niet, maar „dat is iets waar we ons nu mee bezig gaan houden”, zegt Vijlbrief tegen het ANP.