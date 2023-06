Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft opdracht gegeven voor onderzoeken naar de grote brand, die zondag een huizenrij in de Van Kinsbergenstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf in de as legde. Marcouch wil ook evaluaties van het optreden van de brandweer en andere hulpverleners, aldus de veiligheidsregio Gelderland-Midden. De veiligheidsregio verwacht dat alle gevraagde onderzoeken begin september klaar zijn.