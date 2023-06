Kan de natuur ons helpen om oplossingen te vinden voor duurzaamheidsproblemen? Op dit moment horen we niet anders dan dat de natuur hersteld moet worden. Echt slimme ideeën liggen in de schepping opgeslagen. Er is een wetenschap die ontwerpers inzicht geeft om inspiratie op te kunnen doen in de natuur, waar regelmatig oplossingen voor het grijpen liggen.