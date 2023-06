Nederland en Marokko hebben overeenstemming bereikt over de uitlevering van criminelen, meldt justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius in een Kamerbrief. Er is enkele maanden onderhandeld over een uitleveringsverdrag, dat volgens de minister meehelpt bij de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.