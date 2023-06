In RDactueel gaat Robert Jansema langs bij Dick de Koning, lid van LTO. Zijn de LTO-leden juist blij dat hun belangenbehartigers voet bij stuk hebben gehouden, of hadden ze liever toch een akkoord gehad? Want nu de onderhandelingen voor een landbouwakkoord spaak zijn gelopen, wil het kabinet zelf regels opleggen aan agrariërs. Hoe ervaren boeren dat?