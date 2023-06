Veel interesse in gratis e-bikes voor omwonenden van tunnels A73

Inwoners van Roermond en Swalmen die in de buurt van de tunnels van de A73 wonen, kunnen van half juli tot begin september een gratis e-bike of speedpedelec lenen voor woon-werkverkeer. Dit omdat in die periode de tunnels deels dicht zijn voor groot onderhoud, en er veel verkeersproblemen worden verwacht. Door mensen op de fiets te krijgen wordt het iets minder druk op de wegen in en rond Roermond, hoopt Midden-Limburg Bereikbaar die de actie op touw zet.