Er is een einde gekomen aan de recordreeks van dertien zomerse junidagen op rij in De Bilt. Donderdag werd daar op het hoofdstation een maximumtemperatuur van 24,2 graden gemeten, waarmee de temperatuur overdag voor het eerst sinds 9 juni onder de zomerse waarde van 25 graden of hoger zakte, meldt Weeronline.