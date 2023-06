Aegon en KPN zakken in roodgekleurde AEX

De AEX-index op het Damrak ging donderdag flink omlaag. Aegon zakte 1,8 procent. De verzekeraar houdt een beleggersdag in Londen en liet voorafgaand aan die bijeenkomst weten vol in te zetten op groei in de Verenigde Staten. Nu de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten door ASR binnen enkele weken is afgerond, wil Aegon onder meer het netwerk van adviseurs van zijn Amerikaanse tak Transamerica uitbreiden en verder groeien in de Amerikaanse pensioenmarkt. Ook wil Aegon de komende jaren meer dividend uitkeren.